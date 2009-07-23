Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО советует аграриям не спешить продавать зерно трейдерам, а подождать до ноября, когда цены на него будут максимальными.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр заявила сегодня, открывая выставку «Всеукраинский день поля-2009».

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что на сегодняшний день зернотрейдеры закупают зерно по заниженным ценам.

«Цена, которую вам сейчас предлагают, не окупает затраты, не дает прибыли и возможности развивать хозяйство», - сказала премьер. При этом она подчеркнула, что «достойные» цены на сегодняшний день предлагает Аграрный фонд и, причем, объемы закупки зерна планируется наращивать.

«Я думаю, что на 2-3 млн. грн. мы снимем с рынка зерно по достойным ценам», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

«И хочу попросить вас… Не спешите продавать зерно. Такая ситуация в мире сегодня, что много стран недополучили урожай из-за засухи, ураганов, наводнений и других природных явлений… Украина, несмотря на не очень благоприятные погодные условия, собрала достойный урожай. И зная сегодня мировой рынок зерна, могу сказать, что в ноябре у нас будет наилучшая цена на зерно», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.