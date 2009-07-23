В Черниговской области зерновые собраны на 15% площадей

В Черниговской области продолжается уборка зерновых, ранние зерновые собраны на 15 прогнозируемых площадей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления агропромышленного развития облгосадминистрации, на протяжении второй декады июля в области выпала почти двойная норма осадков, которые несколько тормозят жатву, начавшуюся на Черниговщине в начале месяца.

Аграрии области уже намолотили 143 тысячи тонн зерна ранних зерновых и зернобобовых культур, что составляет 15% от прогнозируемым объемам. Продолжается уборка озимой пшеницы, гороха, ярового ячменя. На севере области начинают молотить рожь. Рапс убран на 70% площадей, намолочено около 50 тысяч тонн зерна.

Средняя урожайность ранних зерновых и зернобобовых составляет 32,9 ц/га, в прошлом году на эту дату средняя урожайность была на 2,7 ц/га больше.

Параллельно с уборкой зерновых в регионе продолжается заготовка кормов. И сельхозпредприятия, и население уже заготовили 270 тысяч тонн сена (86% от прогноза), 85,6 тысяч тонн сенажа (163%) и 138 тысяч тонн силоса (30%).