Группа «Олимп» продает непрофильные активы

Группа компаний «Олимп» приняла решение о продаже своих непрофильных активов, включающих производителя парфюмерной продукции «Первую парфюмерную компанию».

Об этом говорится в сообщении инвестиционной группы «Сократ», выступающей инвестиционным консультантом по данной продаже.

По словам председателя правления ЗАО «Олимп» Николая УСАЧЕВА, решение о продаже непрофильных активов вызвано, в первую очередь, стремлением сделать работу холдинга более эффективной. "Мы уже успешно вышли из нескольких бизнесов и планомерно продолжаем эту работу", - добавил он.

Справка УНИАН. Группа компаний «Олимп» образована в апреле 2000 года. Выпускает продукцию 10 торговых марок трех категорий. Распространяет продукцию на территории всей Украины, использует мощности двух заводов - ликероводочного завода «PRIME», Бахчисарайского винзавода. Совокупная доля компании на рынке водки – 27%.

Группа компаний реализует также проекты в сфере стеклотары, алюминиевого колпачка, жилой и коммерческой недвижимости.

Инвестиционная группа «Сократ» активно развивает направление консультирования по покупке и продаже бизнеса, за последние месяцы группа подписала 15 мандатов с украинскими компаниями.