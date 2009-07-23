В Луганской области зерновые собраны с 58% площадей

Аграрии Луганской области собрали зерновые с 58% посевных площадей.

По оперативным данным Главного управления агропромышленного развития Луганской облгосадминистрации, в целом в области обмолочено 58% посевных площадей, а именно – 265 183 га. На сегодняшний день собрано 655 745 тонн зерна при средней урожайности 24,7 ц/га.

В том числе озимая пшеница собрана на площади 224 638 га (75%), намолочено – 573 740 тонн зерна при урожайности – 25,5 ц/га.