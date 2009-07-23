Для выполнения требований по ГМО не хвататет нормативных актов

Харьков. 23 июля. УНИАН. Для реализации в полной мере постановления Кабинета Министров Украины, обязывающего предприятия пищевой промышленности маркировать продукцию на наличие в ней генетически модифицированных организмов (ГМО), необходимо принять дополнительные нормативные акты.

Об этом говорится в письме президента корпорации "Бисквит-Шоколад" Аллы КОВАЛЕНКО председателю Госкомитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательству Александре КУЖЕЛЬ, текстом которого располагает УНИАН.

Как сказано в письме, пока непонятен принцип мониторинга пищевых продуктов, произведенных с применением ГМО, а в национальный реестр ГМО еще не внесен ни один продукт.

По мнению А.КОВАЛЕНКО, контроль за содержанием ГМО в пищевых продуктах необходимо устанавливать в первую очередь на уровне производства сырья, а не на уровне конечного продукта. Тем более, что все производители кондитерских изделий используют сырье одних и тех же поставщиков.

«Постановление не столько защищает права потребителей, сколько увеличивает затраты производителей и сокращает поступления в бюджет налога на прибыль», – говорится в письме.

Справка УНИАН. Постановление Кабинета Министров N468 «Об утверждении порядка этикетирования пищевых продуктов, которые содержат ГМО или изготовлены с их использованием и вводятся в оборот» обязывает производителей маркировать продукцию с 1 июля 2009 года.

Корпорация "Бисквит-Шоколад", основанная в 2004 году, входит в пятерку крупнейших производителей кондитерских изделий в стране. На ее предприятиях работает 3000 человек.