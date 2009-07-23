В Винницкой области продажа сельхозпродуктов на рынках сократилась на 2%

В Винницкой области продажа сельскохозяйственных продуктов на городских рынках за январь-июнь т.г. против января-июня 2008 года уменьшилась на 2% при росте цен на 20,3%.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель председателя Винницкой ОГА Василий ЧЕРНИЙ.

Он отметил, что за счет организованных рынков в январе-июне т.г. формировалось 33,6% общего объема продажи потребительских товаров. В обороте этих рынков 14,7% объемов составляла продажа сельскохозяйственных продуктов.

В.ЧЕРНИЙ сообщил, что цены на продукты животноводства увеличились на 27,5%, их продажа уменьшилась на 5,6%. Продажа продуктов растениеводства увеличилась на 5,1% при росте цен на 5,9%.

В январе-июне 2009 г., по сравнению с январем-июнем 2008 г., наблюдался рост цен на большинство видов сельскохозяйственных продуктов, а особенно на рис, баранину – в 1,9 раза, сало свиное, абрикосы, масло животное, кабачки, – на 67,7-30,4%, цитрусовые, сахар, куры, яйца, говядину – на 26,8-20,3%, бобы, чеснок, сметану, огурцы свежие, мед, муку пшеничную, картофель, молоко свежее - на 19,9-10,1%.

В то же время снизились цены на лук репчатый - на 66,6%, свеклу - на 62,5%, морковь - на 55,4%, капусту свежую - на 49,2%, пшеницу - на 32,6%, вишню, черешню - на 25,3%, масло подсолнечное - на 24,8%, пшено - на 18,5%, крупу гречневую - на 4,8%.