«Укрзализныця» ввела посуточное планирование нагрузки хлеба

Для более эффективного использования подвижного состава, в частности вагонов-зерновозов, специалисты «Укрзализныци» предложили отправителям грузов по согласованию с грузополучателями использовать, кроме привычного ежемесячного, посуточное планирование нагрузки продукции.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Укрзализныци», об этом заявил начальник отдела по организации грузовой работы Главного управления перевозок «Укрзализныци» Владислав ХАРЛАМОВ сегодня во время совещания с зернотрейдерами.

Благодаря нововведению можно будет оперативно формировать зерновые партии, а следовательно, работать именно с теми грузами, которые нужны в данный момент на элеваторе, считают в ведомстве.

Для осуществления оперативного планирования необходимо посетить одноименную страницу на сайте «Укрзализныци» в разделе «Информация». Однако предварительно получателям грузов следует обратиться в «Укрзализныцю» для получения паролей доступа.

В ведомстве сообщают, что с начала года по состоянию на 22 июля т.г. железными дорогами Украины нагружено около 10 млн. тонн зерновых грузов, что почти вдвое больше, чем за аналогичный период 2008 года.

В ведомстве также напомнили, что тарифы на перевозку зерновых грузов в 2009 году несколько ниже, чем в прошлом. Это предусмотрено Сборником тарифов, который вступил в силу с 1 мая 2009 года. Также предусмотрены значительные скидки на перевозку хлеба на небольшие расстояния – до 500 км.

Сейчас в инвентарном парке «Укрзализныци» имеется около 11 тысяч вагонов-зерновозов, чего вполне достаточно для перевозки хлеба нового урожая.

Справка УНИАН. В начале 2006 года на «Укрзализныце» была разработана и внедрена система оперативного планирования, целью которой является ведение календарных графиков нагрузки и регулирование грузопотоков на отдельно выделенную станцию назначения.

Во второй половине 2008 года в систему планирования были включены все припортовые станции Украины, осуществляется графиковое планирование нагрузки основных грузов назначением в страны Западной Европы через пограничные переходы.

В июне 2009 года на общем совещании Минтранссвязи, «Укрзализныци» и Минагрополитики принято решение внедрить графиковую нагрузку и для зерновой группы грузов. Благодаря этому удалось значительно сократить непродуктивные простои вагонов в ожидании выгрузки и увеличить объемы выгрузки.