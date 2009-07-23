"Русагротранс" смягчает условия договора о перевозке

С 14 августа т.г. ЗАО "Русагротранс" отменяет пункт договора об ответственности грузоотправителей за сохранность вагонов в пути следования, сообщает АПК-Информ со ссылкой на пресс-службу компании.

Подобный шаг компания поясняет тем, что указанный пункт договора вызывал нарекания многих клиентов.

Напомним, что 10 июня компания объявила о сокращении срока предоставления заявок на вагоны в 2 раза, что связано, в первую очередь, с невозможностью для компаний-клиентов в сжатые сроки перейти к долгосрочному горизонту планирования.

Таким образом, отмечается в сообщении, на сегодняшний день компания разрешила два основных проблемных вопроса, возникших на этапе организации деятельности.

Следующий этап реализации стратегии повышения лояльности клиентов - сокращение расходов грузоотправителей за счет предоставления дополнительной тарифной скидки для консолидированных вагонных партий - маршрутных поездов. По оценкам компании, новая система маршрутных отправок позволит снизить логистические издержки грузоотправителей на 10-12%.