Россия может повысить импортные пошлины на рис

Комиссия по защитным мерам во внешней торговле и таможенно-тарифной политике рекомендует правительству России повысить ставки ввозных таможенных пошлин на рис и мукомольно-крупяную продукцию из него до 0,12 евро/кг с нынешних 0,07 евро/кг. Об этом 23 июля сообщила пресс-служба российского правительства.

Кроме того, в ходе заседания комиссии было принято решение о переносе на более поздний срок рассмотрения вопроса о возможной корректировке ставок ввозных таможенных пошлин на пальмовый олеин.