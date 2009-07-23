В Винницкой области производство сгущенки выросло в 3 раза

В январе-июне 2009 года предприятия Винницкой области увеличили производство сливок на 66,7%, сгущенного молока – в 3 раза.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель председателя Винницкой областной государственной администрации Василий ЧЕРНИЙ.

Он пояснил, что рост производства вызван повышенным спросом на данную продукцию местного производства и сокращением на аналогичную импортную продукцию.

В частности, в январе-июне предприятия Винницкой области выработали 2,6 тыс. тонн сливок, что на 66,7% или на 1,031 тыс. тонн больше, чем в январе-июне 2008 года.

В январе-июне предприятия Винницкой области выработали 4,831 тыс. тонны молока сгущенного, что в 3 раза или на 3,003 тыс. тонн больше, чем в январе-июне 2008 года.

Справка УНИАН. Наибольшими производителями молочной продукции в Винницкой области является молочная компания „Люстдорф”, Тульчинский маслосырзавод, молокоперерабатывающее предприятие "Литинский молочный завод", Винницкий городской молочный завод. В целом в Винницкой области действует 22 молочных завода. На их долю приходится около 30% общеукраинского объема производства молочных продуктов.