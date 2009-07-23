Кабмин закупит у "Укртатнафты" 70 тыс. тонн дизтоплива для аграриев

Кабинет Министров Украины достиг договоренности с ЗАО «Укртатнафта» о закупке для аграриев 70 тыс. тонн дизельного топлива на Кременчугском нефтеперерабатывающем заводе (НЗП) по цене 4,9 тыс. грн. за тонну с учетом НДС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня на выездном заседании Кабмина премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

Она поручила министру аграрной политики Юрию МЕЛЬНИКУ от имени Аграрного фонда срочно заключить соглашение с Кременчугским НПЗ о покупке топлива, подчеркнув при этом, что закупку необходимо начать в ближайшие дни, возможно, даже завтра.

«70 тыс. тонн – это достаточно для того, чтобы сделать серьезные инвестиции в рынок», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Кроме того, она сообщила, что компания «Укргазвыдобування» также готова продать 33 тыс. тонн дизельного топлива для аграриев по цене 4,9 тыс. грн. за тонну, поскольку прежняя цена 4,2 тыс. грн. на сегодняшний день является нерентабельной.

Как сообщал УНИАН, 4 февраля т.г. премьер-министр Украины Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что правительство намерено обязать ДК “Укргазвыдобування” обеспечить АПК дизельным топливом по цене 4,2 тыс. грн. за тонну с учетом НДС на проведение весенней посевной кампании.

По ее словам, соответствующая договоренность о цене на дизельное топливо и низкооктановые виды бензина была достигнута также с частными предприятиями, в частности, с Кременчугским нефтеперерабатывающим заводом.

1 июля т.г. на расширенном заседании правительства Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что Кременчугский НПЗ продолжит реализацию дизтоплива сельхозпредприятиям по льготным ценам на период сбора урожая. При этом глава правительства подчеркнула, что такая ценовая схема должна действовать исключительно для сельхозпредприятий.

Справка УНИАН. ЗАО «Укртатнафта» (Кременчугский НПЗ, Полтавская обл.) создано в 1994 году в соответствии с указом Президента Украины и является крупнейшим в Украине нефтеперерабатывающим предприятием.

Крупнейшие акционеры ЗАО «Укртатанфта» – НАК «Нафтогаз Украины», ОАО «Татнефть» (РФ) и ООО «Корсан».