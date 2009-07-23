Завтра в Украине до +38

24 июля в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью +19...+21 градус, днем +32...+34 градуса. Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, только в Волынской, Ривненской и Львовской областях днем местами кратковременный дождь, ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью +17...+22 градуса, днем +28...+33 градуса.

В Карпатах без осадков, температура ночью +11...+16 градусов, днем +22...+27 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, только в Черниговской и Сумской областях ночью и утром местами кратковременный дождь, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +17...+22 градуса, днем +29..+34 градуса.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, только в Полтавской области ночью и утром местами кратковременный дождь, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +17...+22 градуса, днем +33...+38 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, только в Харьковской области ночью и утром местами кратковременный дождь, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +16...+21 градус, днем +28...+33 градуса.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +20...+25 градусов, днем +33...+38 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +20...+25 градусов, днем +33...+38 градусов.

23 июля температура воды в Черном и Азовском морях +21...+26 градусов, в Днепре возле Киева +23 градуса.