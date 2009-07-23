В Харьковской области - первый миллион тонн зерна

Агрохозяйства Харьковской области по состоянию на 22 июля 2009 года намолотили 1 млн. 002,1 тыс. тонн зерна нового урожая.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении агропромышленного развития Харьковской облгосадминистрации.

Согласно сообщению, ранние зерновые убраны с площади 354,9 тыс. га, что составляет 42% от площадей, подлежащих уборке.

Средняя урожайность ранних зерновых составляет 29,2 ц/га, в том числе озимой пшеницы – 30,5 ц/га, ярового ячменя – 26,4 ц/га, ржи – 23,9 ц/га. Валовой сбор ранних зерновых, занимающих в этом году площадь 845,5 тыс. га, ожидается в объеме 1,9-2 млн. тонн.

Справка УНИАН. Аграрии Харьковской области в 2008 году собрали 3,8 млн. тонн зерновых и зернобобовых, включая кукурузу и крупяные. Первый миллион тонн хлеба в прошлом году был намолочен к 24 июля.