В Европе потратят почти 28 млн. евро на продвижение агропродукции

Еврокомиссия израсходует почти 28 млн. евро на продвижение сельскохозяйственной продукции.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщили в пресс-службе Еврокомиссии.

Еврокомиссия одобрила 16 программ для 12-ти стран - членов ЕС – Австрии, Бельгии, Финляндии, Франции, Греции, Италии, Люксембурга, Латвии, Нидерландов, Португалии, Испании и Великоритании – по распространению информации и содействию продажам продуктов в Евросоюзе.

Общий бюджет этих программ, длительность которых составляет от одного до трех лет, будет составлять 62,1 млн. евро, из них взнос Еврокомиссии – 27,8 млн. евро.

Программы касаются продуктов органического происхождения, молокопродуктов, мяса, вина, овощом и фруктов, оливкового масла, меда и цветов.

Программы по содействия продаже продуктов сельского хозяйства в ЕС работают с 2008 года, после того, как 17 декабря 2007 года Совет ЕС внес изменения в действующее законодательство Евросоюза, которыми, в частности, предусмотрела возможность использования бюджетных средств ЕС на продвижение продукции на рынок. В соответствии с этим законодательством, Евросоюз финансирует до 50% расходов на программы продвижения.