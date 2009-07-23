Аграрный фонд будет покупать зерно на несертифицированных складах

Кабинет министров позволил Аграрному фонду закупать зерно не только на сертифицированных, но и на не сертифицированных складах.

Как передает корреспондент УНИАН, о принятии такого решения на сегодняшнем внеочередном заседании Кабмина сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО на итоговой пресс-конференции.

Она подчеркнула, что такой шаг положительно отразиться на производителях зерна, поскольку облегчит процедуру продажи зерна Аграрному фонду.

Как сообщал УНИАН, Кабинет Министров Украины постановлением №655 от 1 июля 2009 года «О формировании государственного продовольственного резерва в 2009 году» разрешил Аграрному фонду совершать в установленном порядке для формирования государственного продовольственного резерва закупку продовольственного зерна урожая 2009 года, не связанную с государственным ценовым регулированием.

Документом, в частности, разрешается фонду проводить закупку зерна по средневзвешенным ценам, которые сложились на протяжении трех последних торговых сессий на Аграрной бирже и сертифицированных ею аккредитованных товарных биржах, а в случае их уменьшения ниже уровня установленной минимальной цены – по минимальным ценам, установленным для объектов государственного ценового регулирования.