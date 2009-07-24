Кабмин намерен разработать госпрограмму внедрения ноу-хау в АПК

Кабинет министров Украины в течение месяца намерен подготовить стратегическую государственную программу по использованию современных технологий в аграрном секторе, позволяющих в 2 раза сократить себестоимость производства зерна.

Как передает корреспондент УНИАН, об принятии такого решения на сегодняшнем внеочередном заседании Кабмина сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО на итоговой пресс-конференции.

«Мы сегодня приняли решение за месяц разработать стратегическую программу государственную по использованию технологии "No Till", которая дает возможность иметь в два раза меньше себестоимость выращивания тонны зерна, дает возможность использовать экологически чистые и энергосберегающие технологии, повышать качество сельскохозяйственной земли», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что такая технология по обработке земли и выращиванию зерновых используется сегодня на предприятии «Агро-союз».

***«No Till» с английского переводится как «не пахать». В основе метода – бережное отношение к земле.

История технологии прямого посева началась в конце 50-х годов прошлого века в Англии, когда был изобретен гербицид, убивающий сорняки. С тех пор фермеры начали сжигать поверхностные остатки, и сеять культуры, не нарушая почву. Современные посевные агрегаты "No-till" за один проход осуществляют несколько операций — выравнивают поверхность почвы, вносят удобрения, разрыхляют землю, не перелистывая ее, и сеют. Посев по технологии "No-till" экономит горючее (в 3-4 раза), не нарушает биологический баланс земли, повышает урожайность и общий экономический эффект. Кроме того, прямой посев не нуждается в увлажнении почвы, что очень важно для засушливых территорий.