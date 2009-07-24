На казначейских счетах АФ около 1 млрд. грн.

На сегодняшний день у аграрного фонда на казначейских счетах находится до 1 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО на пресс-конференции после сегодняшнего внеочередного заседании Кабинета министров.

Она опровергла заявления о том, что в Аграрном фонде нет денег. «Это абсолютно не соответствует действительности. На сегодняшний день в общем в Аграрном фонде есть до 1 млрд. грн. средств на казначейских счетах», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что эти деньги будут тратиться на закупку зерна, а средства фонда будут пополняться за счет продажи зерна прошлого года.

«Я хочу, чтобы не было никаких политических истерик, никаких паник. Мы будем делать то, что должно делать правительство – в Аграрном фонде деньги есть», - сказала премьер-министр.