Кабмин будет дотировать животноводство из Стабфонда

Кабинет министров Украины на внеочередном заседании принял решение о выплате дотаций из Стабилизационного фонда для развития животноводства.

Как передает корреспондент УНИАН, о принятии такого решения на внеочередном заседании Кабмина 23 июля сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО на итоговой пресс-конференции.

«Принято решение правительства о выплате из Стабилизационного фонда специальных дотаций для животноводства, особенно для производства крупного рогатого скота», - сказала она.

Глава правительства подчеркнула, что такие дотации будут серьезной поддержкой для предприятий, занимающихся разведением скота.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины постановлением № 463 от 13 мая 2009 г. утвердил Порядок использования в 2009 году средств Стабилизационного фонда для удешевления кредитов, финансирования инвестиционных проектов и поддержки отдельных проектов в агропромышленном комплексе (АПК).