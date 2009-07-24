В Кировоградской обл. реализация с/х продукции выросла вдвое

В январе-июне т.г. общий объем реализации сельскохозяйственной продукции в Кировоградской области увеличился в 1,9 раза, по сравнению с аналогичным периодом 2008 г, за счет увеличения реализации продуктов растениеводства в 2,4 раза.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.

Объем реализации продуктов животноводства уменьшился на 20,8%. Доля растительной продукции в общей стоимости реализованной продукции составила 88,6%, животной – 11,4% (в январе-июне 2008 года, соответственно, 72,2% и 27,8%).

Сельскохозяйственными предприятиями области за указанный период реализовано 545,9 тыс. тонн зерновых культур, в том числе пшеницы - 247,8 тыс. т, семян подсолнечника – 159,4 тыс. т, скота и птицы (в живом весе) – 4,1 тыс. т, молока и молочных продуктов – 17,2 тыс. т, яиц – 76,3 млн. шт.

Объемы реализации скота и птицы уменьшили сельскохозяйственные предприятия всех районов области, кроме Александровского и Светловодского, у которых объемы реализации увеличились, соответственно, в 3,2 и в 1,9 раза.

Продажу молока и молочных продуктов увеличили предприятия 13 районов, существенно Александровского (в 165 раз) и Светловодского (в 2,1 раза).

Продажу яиц увеличили предприятия 4 районов из 11, которые занимаются их реализацией.

Средние цены продаж аграрной продукции сельскохозяйственными предприятиями области в январе-июне т.г., по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, снизились на треть, в том числе на продукцию растениеводства – на 35,2%, животноводства – на 11,2%.