Кипр проводит тендер на закупку кукурузы

Согласно данным Зерновой комиссии Кипра (Cyprus Grains Commission), страна объявила тендер на закупку 3-6 тыс. тонн кукурузы произвольного происхождения.

По условиям импортера, поставка закупленного объема кукурузы должна быть осуществлена в период с 5 по 20 августа т.г.

Срок подачи заявок на участие в тендере завершился 23 июля, результаты пока не известны, переадет АПК-Информ.