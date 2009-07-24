Кипр проводит тендер на закупку кукурузы
10:53, 24 июля 2009Агро
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Согласно данным Зерновой комиссии Кипра (Cyprus Grains Commission), страна объявила тендер на закупку 3-6 тыс. тонн кукурузы произвольного происхождения.
По условиям импортера, поставка закупленного объема кукурузы должна быть осуществлена в период с 5 по 20 августа т.г.
Срок подачи заявок на участие в тендере завершился 23 июля, результаты пока не известны, переадет АПК-Информ.
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