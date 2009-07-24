Южная Корея блокировала попытки Канады призвать ВТО на помощь
Не снимает запрет на импорт канадской говядины
Южная Корея блокировала попытки Канады призвать ВТО на помощь, чтобы доказать незаконность запрета на импорт канадской говядины, введенного шесть лет назад во время вспышки коровьего бешенства в Северной Америке.
Канада уже много лет просит Корею снять запрет. Последние переговоры с Кореей прошли 9 апреля, и если соглашения не будет достигнуто, канадцы просят разрешения вмешательства ВТО, по решению которой Корее придется снять запрет.
Корея запретила канадский импорт говядины в мае 2003 г. после сообщения о первой вспышке коровьего бешенства.
До того, как ввести запрет, Корея была четвертым крупнейшим рынком для канадской говядины, стоимость экспорта в эту страну составляла 50 млн. канадских долларов в год. Корея снова открыла доступ для говядины из США в июне 2008 г., передает «Агро Перспектива».