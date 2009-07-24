Южная Корея блокировала попытки Канады призвать ВТО на помощь, чтобы доказать незаконность запрета на импорт канадской говядины, введенного шесть лет назад во время вспышки коровьего бешенства в Северной Америке.

Канада уже много лет просит Корею снять запрет. Последние переговоры с Кореей прошли 9 апреля, и если соглашения не будет достигнуто, канадцы просят разрешения вмешательства ВТО, по решению которой Корее придется снять запрет.

Корея запретила канадский импорт говядины в мае 2003 г. после сообщения о первой вспышке коровьего бешенства.

До того, как ввести запрет, Корея была четвертым крупнейшим рынком для канадской говядины, стоимость экспорта в эту страну составляла 50 млн. канадских долларов в год. Корея снова открыла доступ для говядины из США в июне 2008 г., передает «Агро Перспектива».