ХТЗ представил новый трактор на "Всеукраинском дне поля-2009"

Харьков. ОАО "Харьковский тракторный завод им. С.Орджоникидзе", являющееся основным производителем тракторов сельскохозяйственного назначения в Украине, представило свою продукцию на выставке «Всеукраинский день поля-2009», проходящей в Днепропетровской области.

Как сообщил УНИАН заместитель директора Торгового дома "ХТЗ" Сергей КАРАБИЛО, предприятие там показывает серийную машину ХТЗ-17222-09 и новую разработку - трактор ХТЗ-22021, имеющий мощность в 235 л.с. Подобная машина, отметил он, создана в Украине впервые. Сейчас она проходит приемочные испытания на отраслевых испытательных станциях.

С.КАРАБИЛО сообщил, что по результатам проведенных маркетинговых исследований ХТЗ переходит на производство тракторов большой мощности. В рамках принятой программы планируется наладить выпуск тракторов мощностью 300 л.с. и 500 л.с.

Справка УНИАН. Харьковский тракторный завод им. С.Орджоникидзе специализируется на выпуске колесных и гусеничных сельскохозяйственных тракторов общего назначения, пахотно-пропашных и универсальных машин мощностью 35-200 л.с.