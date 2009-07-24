Торги в ЕС на биржах пшеницы продолжаются в «сонном» режиме

Торги на европейских биржах пшеницы продолжаются в «сонном» режиме. Ни продавцы, ни покупатели не торопятся заключать сделки пока не прояснится ситуация с качеством нового урожая. Высокая влажность на части территорий Франции и Германии грозит снижением содержания протеина.

Тем не менее, некоторое улучшение макроэкономической ситуации в мире (рост фондовых рынков и сырой нефти) позволили фьючерсам немного подрасти.

Ноябрьские котировки мукомольной пшеницы на парижской бирже MATIF выросли на 0,25 евро до 139,25 ?/тонна (198,00 $/тонна) (августовские котировки упали на 2,00 евро до 130,00 ?/тонна или 184,85 $/тонна). Ближайшие ноябрьские контракты фуражной пшеницы на лондонской бирже LIFFE выросли на 0,75 фунта до 107,25 £/тонна (176,46 $/тонна), передает «Агро Перспектива».