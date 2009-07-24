В Винницкой обл. реализация семян подсолнечника выросла в 10 раз

В январе-июне 2009 года реализация семян подсолнечника сельхозпредприятиями Винницкой области увеличилась почти в 10 раз или на 38,7 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 42,7 тыс. тонн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель председателя Винницкой областной государственной администрации Василий ЧЕРНИЙ.

По его словам, значительный рост реализации семян подсолнечника в первом полугодии т.г. связан с возобновлением их экспорта во втором квартале 2008 года, тогда как в 1-м квартале 2008 года на экспорт данной продукции действовал запрет со стороны украинского правительства, который был введен в конце 2007 года. Кроме того, на внешнем рынке также возрос спрос на семена подсолнечника.

В частности, в январе-июне т.г. цена семян подсолнечника, которые реализуются сельхозпредприятиями области, сократилась на 43,6% или 1,287 тыс. грн., по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 1,665 тыс. грн. за 1 тонну.