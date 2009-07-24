«Агро-Союз» на Дне поля представляет сельхозтехнику

Компания «Агро-Союз» в рамках Всеукраинского дня поля представит новинки и технику, которая уже хорошо себя зарекомендовала в украинских хозяйствах:

Трактора YTO – экономичная, продуктивная, комфортабельная техника для всего спектра сельхозработ, производства КНР.

Тракторные прицепы PRONAR – многофункциональная техника от известного польского производителя.

Грузовые автомобили HOWO, HANIA – мощная, эффективная техника производства КНР.

Грузовые автомобили КАМАЗ – надежная автомобильная техника, проверенная временем, по доступным ценам, производства Набережные Челны (Российская Федерация).

Как сообщалось, проводит Министерство аграрной политики Украины 23-24 июля в селе Майское Днепропетровской области Славянскую выставку-демонстрацию агроинноваций – это новый формат проведения Всеукраинского дня поля, который в этом году получил международный статус. Ожидается, что количество участников и посетителей достигнет 10 тысяч человек.