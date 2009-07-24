В Черниговской обл. обесточеными остаются 6 населенных пунктов

В Черниговской области из-за ненастья без электроснабжения остались 6 населенных пунктов.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской облгосадминистрации.

Ночью в результате неблагоприятных погодных условий в Черниговской области произошло аварийное отключение 2 линий электроснабжения 10 кВ. Без электроснабжения остались 6 населенных пунктов в Нежинском и Сосницком районах.

Ремонтно-восстановительные работы проводят бригады ОАО ЭК „Черниговоблэнерго”.