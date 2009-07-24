В Полтавской области аграрии собрали 0,9 млн. тонн зерновых

В Полтавской области аграрии собрали 925,6 тыс. тонн зерновых.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил представитель Главного управления агропромышленного развития Полтавской областной государственной администрации.

По его данным, обмолочено около 269,2 тыс. га при средней урожайности 34 ц/га

Аграрии отмечают, что уборка урожая, которая началась с 25 июня, активно ведется во всех 25 районах области.

Напомним, Полтавская область прогнозирует в этому году сокращение валового сбора зерна на 33,3% или 1,5 млн. тонн - до 3 млн. тонн, по сравнению с 2008 годом.

Всего в области под урожай-2009 посеяно озимых на зерно на общей площади 348,4 тыс. га (озимой пшеницы - 308,2 тыс. га, озимой ржи - 25,7 тыс. га, ячменя - 14,5 тыс. га, озимого рапса - 30,8 тыс. га).

В 2008 году аграрии Полтавской области собрали 4,5 млн. тонн валового урожая зерновых и зернобобовых.