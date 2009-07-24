"Нибулон" начал строительство зернового терминала

ООО СП «Нибулон» (Николаевская обл.) сегодня приступило к строительству нового комплекса по приему, хранению и отгрузке зерновых и масличных культур в г. Глобино Полтавской области.

Как передает корреспондент УНИАН, терминал планируется построить в максимально короткие сроки – июль-сентябрь 2009 года.

По информации компании, комплекс будет рассчитан на хранение зерна в объеме 66 тыс. тонн, мощность по приему и отгрузке на железнодорожный транспорт – 5 тыс. тонн в сутки. Площадь общего участка, на котором будет расположен комплекс в Глобино, составляет 4,95 гектара.

«Строительство нового комплекса является очередным этапом по реализации самого масштабного за всю историю компании инвестиционного проекта стоимостью 150 млн. долл. В целом проект включает строительство семи элеваторов и речных терминалов с общим объемом для хранения зерна около 300 тыс. тонн, строительство 24 барж смешанного («река-море») плавания дедвейтом 108 тыс. тонн, а также строительство и приобретение 14 морских и речных буксиров», - сказано в сообщении пресс-службы компании.

Напомним, «Нибулон» ранее заявлял о намерении построить 6 элеваторов в Полтавской области до 2011 года.

Справка УНИАН. ООО СП «НИБУЛОН» является одним из крупнейших сельскохозяйственных товаропроизводителей на Украине и зернотрейдером. Предприятие имеет 36 филиалов и обрабатывает более 70 тыс. га земли. В 2008/2009 маркетинговом году ООО СП «НИБУЛОН» отгрузило на экспорт 4,6 млн. тонн зерновых и масличных культур.