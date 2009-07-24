Концерн "Хлебпром" сохранил доходность по облигациям на уровне 17%

ОАО «Концерн "Хлебпром» не изменил ставку процентного дохода по облигациям серии D и оставил ее на протяжении 13-16 процентных периодов на уровне 17%.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, облигации серии D являются именными процентными обычными облигациями, которые находятся в свободном обращении, в бездокументарной форме номинальной стоимостью 1 тыс. грн. Облигации выпущены в количестве 50 тыс. штук на общую сумму 50 млн. грн., сроком обращения 1820 дней, с возможностью досрочного погашения через каждые 364 дня и выплатой процентного дохода через каждый 91 день.

Облигации серии D зарегистрированы ГКЦБФР 4 августа 2006 года. Национальный депозитарий Украины присвоил им международный код ценных бумаг UA 130065AC03.

Справка УНИАН. ОАО «Концерн "Хлебпром» занимает лидирующие позиции на хлебном рынке Украины и объединяет свыше десятка перерабатывающих предприятий.

Доля концерна на рынке хлебопродуктов страны составляет 7,3%.

В 2008 году «Концерн "Хлебпром» реализовал 138,5 тыс. тон продукции на сумму 430,6 млн. грн.