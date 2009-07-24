Маркетинг ГК «Союз-Виктан» возглавил Ахундов

Руководителем по маркетингу ГК «Союз-Виктан» на украинском и российском рынках назначен Теймур АХУНДОВ. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Сообщается, что это было сделано для усиления маркетинговой стратегии компании на этих рынках.

«Топ-менеджмент группы компаний «Союз-Виктан» поставил передо мной ряд ключевых задач. Во-первых, это дальнейшая разработка и реализация успешной стратегии по продвижению портфеля брендов компании на украинском и российском рынках, увеличение доли рынка по всем категориям напитков и наращивание объемов продаж компании», - сказал Т.АХУНДОВ.

Сообщается, что Т.АХУНДОВ до настоящего времени работал директором по маркетингу и инновациям ООО «Союз-Виктан» Россия. Родился в 1968 года в Москве. До прихода в компанию «Союз-Виктан» 3 года проработал в ОАО «Балтика», где исполнял обязанности вице-президента по маркетингу, отвечая за развитие ключевых брендов и инновации. В 2004 году перешел в «Балтику» из российского отделения табачной компании Reemtsma/Imperial Tobaсco, где работал в течение трех лет в должности менеджера по маркетингу.

Справка УНИАН. «Союз-Виктан» (Украина) – один из крупнейших отечественных производителей алкогольных напитков, украинская часть группы компании «Союз-Виктан». Предприятие основано в 1994 году. Основное производство сосредоточено в Крыму.

Основной бизнес компании - производство и дистрибуция алкогольных напитков. В ассортименте ТМ «Союз-Виктан», «Medoff», «Мърная». Также в портфеле компании слабоалкогольные негазированные напитки на основе натурального сока под ТМ «Longer».