Концерн “Хлебпром» ввел сегодня единый бренд

ОАО «Концерн Хлебпром», один из крупнейших производителей хлебобулочной продукции, объединил хлебную продукцию в регионах под одной торговой маркой. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

С сегодняшнего дня в Винницкой, Львовской и Ровенской областях ассортиментные позиции местного производства будут представлены под ТМ «Хлибна хата».

В ходе проекта предполагается объединение всей хлебобулочной продукции концерна под общенациональной маркой, редизайн и улучшение всех видов упаковки, унификация общего ассортиментного портфеля.

Как рассказал коммерческий директор ОАО «Концерн Хлебпром» Виталий ЯСТРУБЕЦКИЙ, вывод единой торговой марки на рынок – часть стратегии компании, одной из основных задач которой является защита продукции от подделок. По наблюдениям специалистов рынка, сегодня значительная часть хлебобулочной продукции неизвестного происхождения реализовывается под известными марками крупных производителей.

Планируется, что окончательно хлебобулочная продукция всех хлебозаводов концерна в регионах перейдет на реализацию под маркой «Хлибна хата» уже до конца этого года.

Справка УНИАН. ОАО «Концерн Хлебпром» занимает лидирующие позиции на хлебном рынке Украины и объединяет свыше десятка перерабатывающих предприятий.

Доля Концерна на рынке хлебопродуктов страны составляет 7,3%. За 2008 год «Концерн Хлебпром» реализовал 138,5 тыс. тон продукции на сумму 430,6 млн. грн.