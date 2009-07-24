ПетРус вывел на рынок водку ТМ «Графская «Элитная»

Группа компаний «ПетРус» вывела на рынок водку ТМ «Графская «Элитная». Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

Сообщается, что новый продукт производится на Кременчугском ЛВЗ, входящем в группу компаний «ПетРус».

Новый напиток выпускается в новой бутылке с оригинальным дизайном. В линейку входят 4 вкуса: «классическая медовая», «особенная медовая», «мягкая медовая» и «пшеничная с медом».

Запланированный объем производства нового продукта – 1 млн. бутылок в месяц. Напиток продается в среднем ценовом сегменте.

Справка УНИАН. Группа компаний «ПетРус» - предприятие частной формы собственности, которое объединяет группу торгово-промышленных компаний разных сфер бизнеса: производства алкогольных напитков, кондитерских и бисквитных изделий, сельскохозяйственной продукции, таможенно-складских услуг, дистрибуции ликеро-водочных изделий, косметики, продуктов питания, транспортных средств, инвестиционных проектов в сфере строительства коммерческой и жилищной недвижимости.

Группа компаний «ПетРус» представляет известные в Украине и мире торговые марки: ТМ «Горілочка», ТМ «Златогор», ТМ «Status» Горілка, ТМ «Графська», ТМ «Кришталева буковина», ТМ «Ретро Водка», ТМ «Чекушка», ТМ «Горілочка домашня», ТМ «Кропива», ТМ «Графський» Коньяк ***, ТМ «Давній Рецепт», ТМ «Спелая» Сладкие настойки, ТМ «Сладкая», ТМ «Квітуча Долина».

Группа компаний „Петрус ” объединяет: в ликеро-водочной отрасли – ООО Золотонношский ЛВЗ „Златогор”, ДП Уманский ЛВЗ, ООО «Златогор» Лужанский ЛВЗ, ДП Писаревский спиртзавод, ЗАО Кременчугский ЛВЗ.