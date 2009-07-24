Село пока не поддержат

Верховная Рада Украины отказалась принять постановление “О неотложных мерах по стабилизации ситуации в агропромышленном комплексе Украины”.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего проекта постановления проголосовали только 115 народных депутатов их 293, зарегистрированных в сессионном зале.

Документом, направленным на поддержку предприятий агропромышленного комплекса, предусматривалось, что правительство в течение недели должно было за счет средств Стабилизационного фонда и привлечения других источников кредитования увеличить до 3 млрд. грн. размер Аграрного фонда с целью обеспечения закупки зерна у сельскохозяйственных товаропроизводителей и удержания задекларированных цен на зерно.

Кроме того, проектом постановления намечалось поручить Министерству экономики проанализировать состояние продовольственного баланса государства и принять меры по минимизации импорта продовольственных товаров, запретить ввоз некачественной продукции, продуктов, которые содержат ГМО и другие вредные для здоровья людей добавки; направить имеющиеся финансовые и материально-технические ресурсы на поддержку отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей, обеспечив государственную финансовую поддержку, предусмотренную постановлениями Кабинета министров.

Кроме того, предлагалось предусмотреть в проекте закона о госбюджете Украины на 2010 год финансирование аграрных программ в размере не менее 10% ВВП.

После продолжительного обсуждения проекта постановления председатель ВР поставил на голосование предложение о возвращении к рассмотрению этого вопроса, но это предложение поддержали только 113 народных депутатов.