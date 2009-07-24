Тимошенко поздравила аграриев Донецкой и Харьковской областей
19:35, 24 июля 2009Агро
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С первым миллионом зерна нового урожая
Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО направила поздравительные телеграммы хлеборобам Донецкой и Харьковской областей в связи с намолотом первого миллиона тонн зерна нового урожая.
Об этом УНИАН сообщили в Управлении по связям со средствами массовой информации Секретариата Кабинета министров Украины.
„Достижение такого результата стало возможным благодаря высокоэффективному ведению хозяйства и неутомимому труду крестьян”, - говорится в поздравлении главы правительства.
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