В Украине падают закупочные цены на зерно

Закупочные цены на зерно в Украине резко снизились. Этому способствовало снижение цен на мировом рынке и введение новых ГОСТов на зерно. Эксперты не исключают, что падение цен на зерно может еще продолжиться.

По сравнению с прошлым годом, закупочные цены на зерно в Украине снизились на 20% до 900-950 гривен за тонну пшеницы и 890 гривен за тонну ячменя. По мнению экспертов, это не предел. Не исключено, что стоимость пшеницы опустится еще на 50-70 гривен за тонну, ячменя – на 20-30 гривен за тонну. Причина тому – снижение цен на мировом рынке зерна (на ячмень на 10-15 долларов за тонну до 150 долларов за тонну, на пшеницу – на 25-3- долларов за тонну до 125-130 долларов за тонну), сообщает Дело.

Оптовики очередь пользуются тем, что большинство хозяйств из-за финансовых трудностей стремятся продать зерно как можно быстрее и диктуют свои условия. Ситуацию усугубляет также то, что элеваторы в этом сезоне повысили цены на свои услуги на 30-40%, поэтому не многие фермеры смогут заложить свой урожай на хранение и ждать более выгодных цен.

Кроме того, с 1 июля вступили в силу новые ГОСТы на зерно, согласно которым класс продукции определяется в зависимости от процентного содержания в ней клейковины, а не белка, как это было ранее. Таким образом пшеница, которая классифицировалась как продовольственная, сейчас относится к фуражу, цена которого ниже.

Аграрный фонд в свою очередь заявил о начале спотовых закупок для формирования государственного зернового резерва. По мнению экспертов, это на некоторое время поможет стабилизировать ситуацию на зерновом рынке. Для этого бюджетом предусмотрено около 1 млрд. гривен. Аграрный Фонд планирует закупить более 925 тыс. тонн ячменя, порядка 620 тыс. тонн пшеницы и 130 тыс. тонн ржи. При этом он готов предложить аграриям цены, превышающие установленные оптовиками. Правда не известно, хватит ли для этого бюджетных средств.