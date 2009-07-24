Иностранцы готовы инвестировать в АПК Украины

Иностранные компании готовы вкладывать миллионы долларов в агропромышленный сектор Украины, однако преградой на пути инвестиций является коррупция и нестабильная бизнес-среда. Об этом заявил старший юрист ЮФ "Астерс" Алексей Колчанов сегодня за "круглым столом" на тему "Особенности инвестиций в Украину в период финансового кризиса: законодательное поле, риски, защита инвестиций, проблемные отрасли" в пресс-центре Информационного агентства ЛІГАБізнесІнформ.

"С чем сталкиваются наши клиенты-инвесторы в аграрном секторе? С проблемами коррумпированности судов, лоббирования законодательства крупными бизнес-группами, нестабильностью того же законодательства, правоприменительной практики, несоблюдением законов игроками рынка, несоблюдением участниками правоотношений тех элементарных договоров, которые заключены и должны соблюдаться. Все эти проблемы имеют ужасающие последствия для отрасли", - отметил он.

А.Колчанов привел пример, когда один крупный иностранный инвестор вложил миллионные инвестиции в отечественный Засельский сахарный завод с перспективой использовать давальческую схему: "Это выгодно и Украине, это выгодно и инвестору. Однако Украина почему-то решила, что эту практику стоит отменить. Вот так взяли и отменили. Что теперь с инвестициями? Завод сейчас стоит".

Помимо запрета давальческих операций в аграрном секторе во внешнеэкономической деятельности, А.Колчанов указал на инертность отечественного законодателя, чиновников в части промедления в распределении квоты ВТО. "Есть обязательства Украины по квоте ВТО. Она почему-то уже год не распределяется. Опять же, инвесторы думают, стоит ли им вкладывать свои инвестиции в Украине", - добавил он.

Еще одна проблема – рейдерство. В частности, по его словам, с такой проблемой в Украине столкнулась всемирно известная корпорация "ED&F Man", которая решила вложить инвестиции в один из сахарных заводов в Николаевской области, однако, по словам юриста, "партнеры" исчезли на два года и "инвестор обзавелся проблемой". Когда инвестор предложил выкупить оставшуюся долю, озвученная сумма была сопоставима с ценой нескольких сахарных заводов.

"Перед самым запуском завода в 2009 г. вдруг выясняется, что прежние владельцы все же продали компанию, владеющую долей завода, одной из компаний по управлению активами", - сообщил А.Колчанов. Дело находится в судебных инстанциях, однако, по словам юриста, здесь у иностранных инвесторов возникает другая проблема – коррумпированность судов.