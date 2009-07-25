Президент поздравил хлеборобов Донецкой области

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поздравил хлеборобов Донетчины, которые собрали на сегодня один миллион тонн зерна ранних зерновых культур нового урожая.

Как сообщили в пресс-службе облгосадминистрации, в телеграмме поздравления отмечается, что «в этом достижении - давние земледельческие традиции края, любовь к родной земле, самоотверженная работа специалистов и руководителей хозяйств, комбайнеров и трактористов, всех тружеников села».

Президент выражает хлеборобам свою «искреннюю признательность за то, что густо колосятся щедрыми урожаями украинские нивы, за хлеб на нашем столе».

«Пусть осуществляются ваши заветные мечты на радость вам и вашим семьям, на благо всей Украины», - желает земледельцам Донецкой обл. В.ЮЩЕНКО.