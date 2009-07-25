В Кировоградской области прекратили работу 73 фермерских хозяйства

В Кировоградской области в течение первого полугодия 2009 года прекратили деятельность 73 фермерских хозяйства.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Кировоградской области.

На 1 июля т.г. в области зарегистрировано 2517 фермерских хозяйств, из них осуществляли деятельность 2370.

В пользовании фермерских хозяйств находится 394,2 тыс. га сельскохозяйственных угодий, что на 4,7 тыс. га меньше, чем на аналогичную дату 2008 года, в том числе пашни – 390,4 тыс. га (на 4,6 тыс. га меньше).

Из общей площади сельскохозяйственных угодий в аренде находятся 321,1 тыс. га (81,5%), что на 1,4 тыс. га меньше, чем на 1 июля 2008 года.