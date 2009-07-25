Завтра по Украине ожидаются дожди

В ближайшие дни на большей части территории Украины погоду будет определять прохладная и влажная воздушная масса, лишь на юго-востоке сохранится жара.

В воскресенье кратковременные дожди с грозами, местами сильные ливни, в отдельных районах град, шквалы 15-22 м/с. Только в восточных, а ночью в Крыму и большинстве южных областей преимущественно без осадков.

Ветер северо-западный, на юге южный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью на западе и севере +11-16, на остальной территории +17-22, на побережье морей до +25. Днём +19-24, в южной части +25-30, на востоке +31-36.

В Киеве грозовые дожди, местами сильные ливни, в отдельных районах град, шквалы и порывы северо-западного ветра 15-20 м/с. Температура воздуха снизится ночью до +14-16, днём до +21-23.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 26 июля самая высокая температура была 35,5 в 1936 году, самая низкая 9,7 в 1907 году.

В понедельник пройдут грозовые дожди, местами, кроме западных областей, сильные ливни, в отдельных районах град, порывы ветра 17-22 м/с. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью +10-15 (в западных областях +8-13). Днём +21-26, в западных северных и центральных областях +18-23, в южной, восточной части +24-29.

В Киеве грозовые дожди, местами сильные ливни, в отдельных районах град, порывы северо-западного ветра 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +10-15, днём +18-23.

25 июля температура воды в Черном и Азовском морях +24-27, возле Одессы +21, в Днепре возле Киева +23.