Украина передала Эфиопии 1000 тонн пшеницы

Украина впервые стала благотворительным донором Всемирной продовольственной программы (ВПП) Организации Объединенных Наций.

1000 тонн пшеницы общей стоимостью 580 тыс. долларов, предназначенные для обеспечения питанием около 5 миллионов голодающих в Эфиопии, было передано ВПП делегацией Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины, сообщает Центр новостей ООН.

Выступая на церемонии, представитель ВПП в Эфиопии подчеркнул, что гуманитарная помощь Украины является как нельзя более своевременной в условиях, когда над населением этой страны нависла угроза голода, связанная с засухой, высокой ценой на продовольствие и финансовым экономическим кризисом, а ВПП испытывает серьезную нехватку ресурсов и средств.

Как отмечают в ООН, по состоянию на январь 2009 года дефицит продовольствия в всемирных масштабах составляет более 116 тыс. тонн на сумму около 96 млн. долларов.

Представитель ВПП также выразил надежду, что нынешняя акция станет залогом долгого и плодотворного сотрудничества.

В ООН отметили, что это первая благотворительная поставка зерна со стороны Украины. До настоящего времени ВПП закупала у Украины значительное количество зерна. Так, например, в 2008 году было закуплено 140 тыс. тонн. Помимо этого, ВПП пользовалась платными услугами воздушных грузоперевозок, предоставляемыми Украиной по всему миру.