Danone увеличила чистую прибыль на 7,6%

Компания Danone, один из мировых лидеров в производстве молочных продуктов и детского питания, завершила первое полугодие этого года с чистой прибылью в размере 722 млн. евро против 701 млн. евро (рост на 7,6%) за соответствующий период прошлого года, сообщается в пресс-релизе компании, сообщает АПК-Информ.

Продажи компании в январе-июне этого года снизились на 2,2% - до 7,52 млрд. евро. В то же время сопоставимые продажи увеличились на 1,6%.

Продажи компании во втором квартале этого года снизились на 2,1% - до 3,846 млрд. евро. Сопоставимые продажи возросли на 2,2%.

Согласно пресс-релизу, сопоставимые продажи молочной продукции во втором квартале увеличились на 0,7% - до 2,141 млрд. евро. С конца прошлого года компания реализовала ряд инициатив, направленных на укрепление позиций на рынках стран, где она работает. Эти инициативы в первом квартале были реализованы на молочных рынках Польши, Венгрии, США, а затем распространены в Мексике, Франции и особенно - в России, отмечается в пресс-релизе.

В пресс-релизе также сообщается, что сопоставимые продажи дивизиона по производству воды во втором квартале снизились на 0,1% - до 735 млн. евро.

Сопоставимые продажи детского питания увеличились на 7,4% - до 741 млн. евро. "Компания продолжила увеличивать присутствие на рынках стран, где она работает", - говорится в пресс-релизе. При этом отмечаются страны Восточной Европы и особенно Россия.

Danone, один из ведущих производителей молочной продукции в мире, работает в России с 1992 г. Компания имеет заводы в Чехове (Московская обл.) и Тольятти (Самарская обл.). Группе принадлежит 18,36% российского производителя соков, молочной продукции и детского питания ОАО "Вимм-Билль-Данн Продукты Питания". Выручка российской "дочки" Danone - ООО "Данон Индустрия" в 2008 г. увеличилась на 21% - до 24,8 млрд. руб. с 20,56 млрд. руб. в 2007 г., чистая прибыль снизилась на 24% - до 1,21 млрд. руб. против 1,58 млрд. руб. в 2007 г.

Французская Groupe Danone SA в 2008 г. увеличила чистую прибыль на 10% - до 1,31 млрд. евро по сравнению с 1,19 млрд. евро в 2007 г.

Группа Danone управляет 160 заводами по производству продуктов питания и продает свою продукцию в 120 странах. В 2008 г. продажи группы превысили 15 млрд. евро.