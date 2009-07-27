Производители концентрированных соков снизили обороты

Производство яблочного концентрата в мире за последний год сократилось почти на треть. По последним оценкам минсельхоза США, в этом сезоне (завершается в сентябре) будет произведено 2,26 млн. тонн 65%-ного апельсинового сока (на 2% меньше, чем в 2007/2008 маркетинговом году). Вообще на переработку направляется примерно половина урожая апельсинов — а это около 50 млн. тонн в год. Остальное потребляется в виде свежих апельсинов.

Самый крупный производитель апельсинов и апельсинового сока — Бразилия. Основные апельсиновые плантации находятся в штате Сан-Паулу. На Бразилию приходится более половины мирового производства апельсинового концентрата. Второй мировой производитель — США (30%). Здесь основной урожай апельсинов, в том числе и для переработки, выращивается во Флориде. Разумеется, что две названные страны являются и ведущими мировыми экспортерами апельсинового сокового сырья. Причем, что интересно, США также являются вторым после ЕС мировым импортером этого продукта. «В США производится апельсиновый концентрат премиум-класса, а потребляется в стране сок разных ценовых сегментов. При производстве соков и сокосодержащих напитков нижних ценовых сегментов целесообразнее использовать более дешевое импортированное сырье», — объясняет эксперт аграрного рынка Андрей Ярмак.

Но на мировом рынке концентратов продукт №2 — это яблочный сок. Его в этом сезоне, по оценке минсельхоза США, должно быть произведено 1,37 млн. тонн, что на 28% меньше, чем в 2007/2008 маркетинговом году. Яблок производится больше, чем апельсинов, но этот продукт потребляется главным образом в свежем виде. Обычно на переработку идет 25-30% выращенных яблок, но в 2008/2009 маркетинговом году (октябрь-сентябрь) — 21-22%, хотя урожай был собран на 10% больший, чем в предыдущем сезоне (57 млн. тонн в 2008-м против 52 млн. тонн в 2007-м).

На рынке яблочного сока ведущую роль играют Китай и ЕС. На долю Китая приходится примерно половина мирового производства яблок и концентрата из них. В ЕС основными производителями яблок являются Польша, Италия и Франция. Всеми странами Евросоюза производится 400-500 тыс. тонн яблочного концентрата в год.

«Из яблок урожая 2008 года мы произвели 20 тыс. тонн концентрата, в том числе 8 тыс. тонн в Украине», — рассказали «ДЕЛУ» в австрийской компании Pfanner (в Украине у компании есть производственные мощности в Винницкой области). Всего Украина производит 60-80 тыс. тонн яблочного концентрата за сезон.

Важное место на мировом рынке концентрированных соков занимает грейпфрутовый. В его производстве и экспорте доминирует одна страна — США. В числе достаточно популярных также можно назвать виноградный и ананасовый концентраты.