Концерн “Хлебпром" увеличил реализацию на 9,2%

ОАО "Концерн Хлебпром" (Львов), один из крупнейших производителей хлеба и хлебобулочных изделий в Украине, завершило январь-июнь текущего года с чистой прибылью 1,87 млн. грн., что в 2,8 раза меньше, чем за аналогичный период 2008 г, сообщает АПК-Информ.

Согласно финансовому отчету компании, опубликованному в прессе, чистый доход концерна за первое полугодие т.г. года вырос на 9,2% - до 174,984 млн. грн.

Во II квартале т.г. ОАО получило чистую прибыль в размере 1,522 млн. грн, что на 12,8% больше, чем за аналогичный период 2008 г. Чистый доход концерна в апреле-июне текущего года составил 91,275 млн. грн. против 80,76 млн. грн. во II квартале 2008 г.

Как сообщалось, ОАО "Концерн Хлебпром" является одним из крупнейших национальных производителей хлеба и объединяет хлебозаводы и комбинаты хлебопродуктов Винницкой, Львовской, Ивано-Франковской, Ривненской и Черкасской областей. Доля ОАО "Концерн Хлебпром" на национальном рынке хлеба на конец 2008 г. оценивалась в 7,3%.

Неконсолидированная чистая прибыль ОАО "Концерн Хлебпром" в январе-марте 2009 г. составила 0,348 млн. грн., что почти в 11 раз меньше, чем за аналогичный период 2008 г. Его чистый доход от реализации за первый квартал текущего года увеличился на 5,3% - до 83,7 млн. грн.