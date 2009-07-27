Компания "Подолье" увеличила прибыль на 6,8 млн. грн.

Продовольственная компания "Подолье" в первом полугодии 2009 года увеличила прибыль на 6,82 млн. грн. по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 6,97 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении компании, обнародованном на сайте Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, за отчетный период компания "Подолье" увеличила чистый доход на 37,6%, или 14,551 млн. грн., по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 53,255 млн. грн. При этом валовой доход (выручка) от реализации увеличился в 2,7 раза, или на 74,945 млн. грн., – до 118,389 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, первый квартал 2009 года продовольственная компания "Подолье" завершила с убытком 10,6 млн. грн. против 0,167 млн. грн. прибыли в первом квартале 2008 года.

Справка УНИАН. Продовольственная компания "Подолье" создана в марте 2005 года и является подразделением корпорации "Агропродинвест", которая управляет агропромышленными предприятиями, расположенными в Винницкой области.

В состав "Подолья" входит Крыжопольський сахарный завод, а также 18 агропредприятий в Крыжопольском, Томашпольском, Тростянецком и Ямпольском районах Винницкой области, которые обрабатывают более 100 тыс. га сельскохозяйственных угодий.

2008 год компания "Подолье" закончила с чистой прибылью 10,078 млн. грн., увеличив чистый доход на 29,3%, или 68,655 млн. грн., по сравнению с 2007 годом – до 302,658 млн. грн.