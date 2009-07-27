В Крыму намолочено 1487 тыс. тонн зерна нового урожая при средней урожайности 23,4 центнера с гектара.

В том числе, намолочено 460 тыс. тонн озимого ячменя, 860 тыс. тонн пшеницы.

Как сообщил специалист Министерства аграрной политики Крыма Сергей Хмелевский на совещании в Совете министров Крыма, в настоящее время на полуострове убрано 635 тыс. га площадей ранних зерновых культур, что составляет 96% плана.

В Советском и Черноморском районах уборка уже завершена. В 14-ти сельскохозяйственных районах остаются неубранными 24,4 тыс. га.

Самая высокая урожайность зерновых отмечена в Кировском и Ленинском районах — 32,3 ц/га и 26,5 ц/га, соответственно.

При этом низкая урожайность — менее 22 ц/га, в Белогорском, Сакском, Раздольненском и Первомайском районах.

Как сообщало агентство е-Крым, в середине июня в Крыму началась уборка ранних зерновых. Уборке подлежит 395 тыс. га пшеницы, 264 тыс. га озимого и ярового ячменя, 17 тыс. га прочих зерновых культур.

К 10 июля в Крыму намолотили 1 млн. тонн зерна нового урожая.

В 2008 году урожай ранних зерновых культур в Крыму составил 1,66 млн. тонн.