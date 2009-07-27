В Винницкой области выросли запасы зерна

На предприятиях Винницкой области, которые осуществляют хранение и переработку зерновых культур, а также в сельхозпредприятиях (кроме малых) по состоянию на 1 июля 2009 года хранилось 184,6 тыс. тонн зерна, что на 20,8% больше, чем на аналогичную дату прошлого года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель председателя Винницкой областной государственной администрации Василий ЧЕРНИЙ.

По его данным, из общего количества зерна непосредственно в сельскохозяйственных предприятиях области хранилось 105,8 тыс. тонн. Предприятия, которые занимаются хранением переработкой зерновых культур, имели в наличии 78,8 тыс. тонн зерна.

Средняя закупочная цена зерновых культур, которую предлагали хранящие и перерабатывающие предприятия товаропроизводителям, в январе-июне текущего года составила 784,5 грн. за 1 тонну, что на 30,3% ниже уровня аналогичного периода прошлого года.