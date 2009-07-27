Аграрии Украины собрали около 19 млн. тонн зерна

По состоянию на 23 июля 2009 г. в Украине собрано около 19 млн. тонн зерна. Об этом на выездном заседании Кабмина 23 июля заявил министр аграрной политики Юрий Мельник.

По его словам, в текущем году аграрии собрали на 2 млн. тонн зерна больше, чем на аналогичную дату прошлого года.

Ю.Мельник подчеркнул, что уборочная кампания в этом году идет интенсивнее, чем в прошлом - убрано 52% посевных площадей, передает АПК-Информ.

Около 10 областей Украины собрали более 1 млн. тонн зерна.

Среди наиболее отличившихся аграрии Николаевской области, которые собрали 2 млн. тонн и Одесской области – 2,5 млн. тонн.

Также министр отметил, что в июле из Украины будет экспортировано 1,5-1,6 млн. тонн зерна.