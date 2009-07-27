Полтавский хлебокомбинат повысил цены на 7-8%

ОАО «Полтавский хлебокомбинат» повысил цены на основные сорта хлеба на 7-8%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам генеральный директор предприятия Виталий БАЛИХИН.

По его словам, повышение цен связано с подорожанием всех составляющих себестоимости продукции – газа, электроэнергии, муки и сахара.

В.БАЛИХИН отметил, что с введением новых цен предприятие начало работать с рентабельности на уровне 5%.

В частности, на пшеничный хлеб первого сорта предприятие повысило цену на 20%, или 0,20 грн., – до 3 грн. за буханку. Стоимость батона выросла на 20%, или 0,2 грн. – до 2,95 грн. Также предприятие повысило цену на другие сорта хлеба: «Поживный» – с 3,10 до 3,35 грн., «живой» "Баварский" и "Кавказский" – до 4,40 грн. за буханку.

По словам председателя ассоциации предприятий-хлебопроизводителей Полтавской области «Полтавахлеб» Ивана БОНДАРЕНКО, уже два года все предприятия отрасли в области работают убыточно. «Составляющие себестоимости изменяются быстрее, чем изменяется цена на хлеб. Выживаем только за счет того, что производители муки дают нам по 15 дней отсрочки в оплате. Но уже месяц область не имеет муки, мы завозом ее с других областей», – сказал И.БОНДАРЕНКО.

Справка УНИАН. В хлебопекарной отрасли Полтавской области работает 14 базовых предприятий. ОАО "Полтавский хлебокомбинат" и ОАО "Кременчугский хлебокомбинат", которые являются монополистами хлебопекарной отрасли области, вместе с другими хлебозаводами производят 230 тонн хлеба и хлебобулочных изделий в сутки и обеспечивают своей продукцией 75% населения области.