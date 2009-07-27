Харьковские власти подозревают владельцев частных элеваторов

Действия собственников частных хлебоприемных предприятий, расположенных в Харьковской области, похожи на сговор.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам начальник Главного управления агропромышленного развития Харьковской облгосадминистрации Михаил ЖОРНИК.

Он сказал, что на рынке услуг по приемке и хранению зерна конкуренции не наблюдается. Хлебоприемные предприятия установили плату за прием и хранение зерна в 5-7 раз больше, чем государственные. К примеру, сообщил М.ЖОРНИК, "на элеваторах группы "Кернел" ежемесячная стоимость хранения зерна составляет 35-40 грн. за тонну». «Это очень дорого", - подчеркнул он.

Справка УНИАН. В Харьковской области 49 сертифицированных складов хлебоприемных предприятий общей мощностью 2,116 млн. тонн. Шесть из них принадлежат государству, остальные - частным собственникам. Группа "Кернел" владеет 13 элеваторами.