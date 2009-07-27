По состоянию на 26 июля 2009 года аграрии Кировоградской области намолотили более 1,3 млн. тонн зерна нового урожая.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на аппаратном совещании в Кировоградской облгосадминистрации начальник управления агропромышленного комплекса Иван ВЛАДОВ.

По его словам, ранние зерновые собраны с 62% площадей (444,8 тыс. га).

«Из-за неблагоприятных погодных условий были опасения, что придется списывать озимый ячмень. Однако на сегодня урожай собран. Валовой сбор составляет 317 тыс. тонн, средняя урожайность – 31,8 ц/га», – сообщил И.ВЛАДОВ.

Также он отметил, что из 42 тыс. тонн запланированного регионального ресурса зерна заготовлено пока лишь 12%.

«Кировоградская область получила задание направить через Аграрный фонд 101 тыс. тонн зерновых. На сегодня договоры заключены на 26 тыс. тонн», – сказал начальник управления.

Как сообщал УНИАН, всего в 2009 году аграрии Кировоградской области планируют собрать не менее 1,8 млн. тонн ранних зерновых.